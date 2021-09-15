近期MLB正進入爭奪季後賽階段，各隊正摩拳擦掌在9月進行最後一搏，其中釀酒人今年表現令人驚奇，目前已拿下89勝55敗，排在國聯中區首位，幾乎鎖定季後賽席位。不過稍早球隊傳出一則令人惋惜的消息，本季一直沒重返球隊的隊史全壘打王布朗(Ryan Braun)決定退休。

布朗最後一次出賽是在去年，只打39場，129打數敲出30支安打、8支全壘打，打擊率.233，是14年生涯新低，目前已37歲的他或許沒辦法找回昔日國聯MVP身手。而布朗生涯也充滿波折，07年進入聯盟拿下國聯新人王，11年拿下國聯MVP。

但聲勢正如日中天時在11年被檢驗出使用禁藥，原本上訴成功，但在13年坦承有用藥，遭聯盟判65場禁賽處分，而被禁賽後他仍為釀酒人出賽，不過打擊率漸漸下滑，全壘打數也不如以往，2012年他敲出41轟和.319打擊率為生涯最高峰。

或許深受醜聞影響，身手漸漸下滑，不再是隊上核心成員，雖然17-19年賽季仍有17支以上全壘打，不過隨著葉利奇(Christian Yelich)迅速竄出，球隊也不再把布朗當作昔日主力，葉利奇在18-19年打出高峰，各轟出36、44支全壘打，漸漸取代布朗的位置。

Today more than 14 years after I first took the field as a Milwaukee Brewer I’ve decided to retire. While it’s impossible to summarize my emotions what I feel most is one simple thing – gratitude.



I just wanted to take a moment to say ‘thank you’.



– Ryan Braun pic.twitter.com/pQxuW9qk1z — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 14 2021

另外布朗12年的41轟榮登全壘打王，生涯六度進軍明星賽，五度獲得銀棒獎肯定，09年甚至入選美國隊為國家出征，生涯留下.296打擊率和352支全壘打，可惜因醜聞慢慢失去風采。早前待在釀酒人14年的他發影片宣告他將退休消息，影片中他向釀酒人以及支持他的球迷道謝。