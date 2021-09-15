國民黨主席候選人張亞中因為批評對手朱立倫被國民黨選舉監察委員會移送考紀會，朱也隨即被懷疑是始作俑者。朱立倫接受資深媒體人蘭萱採訪時強調，對此事根本毫不知情，並連續講兩次，「我再笨都不會做這種事！」

朱立倫指出，就他後來所了解，是黨中央組發會不知道為何去提了這個案，交給黨秘書長主持的中央工作會議決定，後來前天下午緊急召集選監委員會，針對張亞中支票案跟人身攻擊案開會，選監委員會是中午接到通知，下午就要開會。

張亞中移送考紀案引爆候選人間互相指責，包括案件當事人的朱立倫，以及請假參選國民黨主席的江啟臣，互相都被懷疑，因此兩人也都聲明要求黨中央能夠撤回此案，朱立倫今天也表示，他相信最後應該是不會移送。

朱立倫感嘆，現在真的是被人看笑話，相信應該會平息，現在黨內紛擾最開心就是民進黨。以後再來查明，讓大家知道真相，傷害跟困擾也已經造成。

至於朱立倫之前在中常會政見會上中離早退的爭議，他說依照過去的經驗，就是講完就可以走，他也請示過會議主席，主席也同意，忘了跟其他候選人致意，「有點不禮貌，很抱歉。」