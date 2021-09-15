出道42年的龍劭華昨(14日)在高雄猝逝，享壽68歲，他生前作品無數，也因此和不少演藝圈前後輩有好交情。小他21歲的李李仁昨發文透露，第一次見到龍劭華是10多年前一起到上海車敦片場工作，當時龍劭華還從行李箱拿出自備的枕頭，笑說因為念舊，出門必備枕頭，演戲演了一輩子的他，最喜歡聽到別人讚「演什麼像什麼」。

李李仁昨發文哀悼龍劭華，透露龍劭華看來很MAN，私下卻是念舊、戀家的人，離開家去外地工作一定要帶自己的枕頭，他雖常被媒體報導生氣動怒，但私下相當照顧後輩，是最以身作則、敬業的前輩，如今突然傳出離世，讓李李仁直言太突然。

龍劭華昨在高雄驟逝。（圖／中時資料照片）

而陶晶瑩昨晚也感慨發文：「有些消息，總是來得太突然。印象中還在燦笑著、生龍活虎的人，卻在我們過著日常生活時，驟然離開。」讓陶晶瑩表示：「或許，在離開前，仍然做著喜歡的事，才是對生命最美好的致敬。」並希望龍劭華一路好走。

賈靜雯2年前和龍劭華在第54屆金鐘獎分別以《我們與惡的距離》、《菜頭梗的滋味》獲得戲劇節目視后、視帝，昨她曬出黑白照，寫下：「無法相信⋯人生真的太無常⋯每每說活在當下，這句話真真切切的讓我體會如此重要！龍哥，你好帥，活得好精彩！」而陳怡蓉曾在《雙城故事》飾演龍劭華的女兒「李念念」，昨晚聽聞消息後發了黑底文悼念寫下：「好難過，龍哥，到天上還是要好好照顧自己喔」。