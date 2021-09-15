人民幣兌美元中間價15日報6.4492，上調8基點，14日人民幣中間價報6.4500，在岸人民幣14日收報6.4433。

此外，中國人民銀行15日開展100億元逆回購操作和6千億元中期借貸便利（MLF）操作，因當日有100億元逆回購和6千億元MLF到期，因此當日實現零投放、零回籠。

其中，人行公開市場15日進行100億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率為2.20％，與此前持平。人行15日進行的6千億元MLF操作為一年期，利率維持在2.95％不變。