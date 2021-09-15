蘋果公司（Apple）今天舉辦新品發表會，推出4款新iPhone，法人表示，台積電供應新iPhone的A15晶片，將是最大受惠者。

蘋果今天推出4款新iPhone，包括iPhone 13、iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，採用A15仿生晶片。

國內法人指出，新iPhone規格符合市場預期，硬體規格變化不大，刺激換機需求力道可能較疲弱，不過華為智慧手機市場失利，iPhone市占率仍可望提升。

蘋果今天還推出新款iPad、iPad mini和Apple Watch 7，其中，新款iPad採用A13仿生晶片，iPad mini採用A15仿生晶片。

法人表示，蘋果A15仿生晶片是採用台積電強效版5奈米製程生產，台積電營運可望受惠。只是台積電今天股價表現疲弱，至9時58分，股價一度達新台幣608元，下跌5元，市值縮水1296億元，滑落至15.76兆元。（編輯：楊蘭軒）1100915