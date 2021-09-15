「中秋變盤說」影響投資人情緒，台股近期成交量能萎縮至不到3千億元，市場又缺乏主流股帶動，很多人都大呼很難操作，上櫃新兵華景電今(15日)起開放申購，承銷價格125元，目前價差約8萬元，如果幸運抽中，就有一筆意外之財入袋。

儘管近期有新掛牌股跌破承銷價，但每次股票申購經常吸引不少散戶參與。華景電公開申購價格為125元，9月15日至17日公開申購，9月23日公開抽籤，預計9月29日上櫃掛牌，公開申購張數僅584張。

由於華景電今日參考價為209.15元，目前在204.5元至210元之間震盪，與承銷價125元間有約8萬元的價差，具有不小的吸引力。

華景電去(2020)年度營收7.30億元，營收成長率5.09%，EPS為5.19元，今(2021)年前2季稅後淨利較去年同期成長21.89%，EPS為3.25元，除持續專注於半導體產業，並利用本業相關自動化設備設計開發之技術與經驗，延伸到咖啡烘豆自動化設備領域，多角化經營跨足咖啡事業，並順利開發出智能烘豆機及咖啡調配APP「玩烘豆」等相關新產品，期望未來能為該公司整體營運注入新的成長動能之一。