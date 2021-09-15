北市高房價令普通老百姓望之卻步，就連找個舒服的租屋處也越來越難，近日有民眾在網路上PO出北市一間套房的房間內部照片，一個月租金5700元，卻讓網友看了驚呆，直呼整體裝潢實在太像「停屍間」，笑說「是要等待入棺是不是」、「等退冰？」。

北市套房月租5700元，內裝卻被網友評論像是停屍間。(翻攝自奇葩裝潢分享中心)

有網友日前在臉書「奇耙裝潢分享中心」PO出2張套房照片，雖然沒有說明地點，但有網友透露，該物件位於台北市，月租5700元，目前各大租屋網站已找不到該物件。從照片上可以看到，套房走純白風，整間房只有一張床、書桌及椅子，還附冷氣，牆壁、地板磁磚發黃，有些黑垢，特別的是該套房有三道門，一個是大門、一個則是廁所，最後一個門用途不明。

該套房格局方正，有獨立衛浴，單人傢俱且一組附空調、3個門。(翻攝自奇葩裝潢分享中心FB)

對此，網友們看到照片後傻眼，覺得這純白裝潢與停屍間有幾分相似，也有點像法醫準備解剖的房間及牢房，紛紛留言：「是要等待入棺是不是」、「太平間？」、「這牢房不錯」、「冷氣是多餘的，光看就心靜身體涼的內裝，就覺得醒來已經是下輩子」。

但也有人認為，「住台北又想省錢的大概就是長這樣」、「不喜歡沒窗戶的房間，感覺被關著，很不舒服」、「前身是廚房還是廁所的感覺」、「這間我大概住一個禮拜就會瘋掉」。