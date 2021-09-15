新北幼兒園群聚案至今累計32人確診，個案之間Ct值異質性大。學者引述大陸、新加坡研究指出，未施打疫苗及突破性感染者在發病及發病前3-4天病毒量都很高，而新加坡進一步發現，突破性感染者病毒量下降速度快，而未接種疫苗者中仍有部分個案在28天後病毒量仍高。以此推估，未打疫苗的埃及爸、突破性感染的麻醉護理師在8月初、8月下旬時Ct值分別是18.8及19.2，因未及時被找出，雖然接觸者匡列的多，終究會產生零星個案。

幼兒園印度變異株（Delta）群聚案至今累計32人染疫，當中有個案被發現時Ct值不到15，亦有個案Ct值高達35以上，個案之間Ct值的異質性大。公衛學者林庭瑀表示，以大陸廣東省佛山Delta群聚來看，未施打疫苗、突破性感染者在發病及發病前3-4天（隱性感染期間）病毒量高、傳染力高，同樣的情況在新加坡的研究亦有發現。

新加坡研究進一步探討未施打疫苗、突破性感染者後續的病毒下降速度，發現突破性感染組的下降速度快，可以更快康復。在發病14天後，突破性感染組的病毒量已經很低，屬於低風險，而未施打疫苗組中仍有少數個案Ct值仍處於20以下，病毒量仍高，甚至到28天仍是如此。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊以大陸、新加坡經驗來看台灣的幼兒園群聚案，未施打疫苗的埃及爸爸9月6日檢測時Ct值為37.9，回推28天前，8月8日的Ct值為18.8。而突破性感染的台大麻醉護理師9月7日檢測時，Ct值為38.5，推測13天前，即8月28日的Ct值為19.2，病毒量高。

林庭瑀表示，雖然2人檢出的時候Ct值都高，但是不能只看當下，而是表示2人在前段時間Ct值很低時未被檢出，這對社區的威脅是大的。陳秀熙表示，今日我們看到高Ct值、低病毒量個案，仍然有很大的警覺性，這起群聚的匡列範圍大，社區雖然有非藥物公衛措施（NPI）、1劑疫苗，但終究仍會產生零星個案。

為此陳秀熙建議，必須採取隔離+快篩的作法，隔離對象在自主健康管理期間，甚至自主健康管理結束後的半個月到1個月，都建議接受快篩，藉此找出高病毒量感染者，降低傳播風險。