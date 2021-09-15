大陸澎湃新聞15日報導，美國波音公司14日發布2021版《民用航空市場預測》報告指出，基本上，全球市場正按該公司2020年預期恢復。國內航空旅行需求的恢復，正引領此一趨勢，預計區域間市場，將隨著衛生和旅行限制放鬆恢復，最終遠端國際旅行將在2023-2024年恢復到疫情前水準。未來20年新客機需求量達4萬3610架，北美市場最高為9160架，中國需求量為8700架。

該報告指出，經濟復甦為航空客流量反彈打下基礎，未來航空客運量前景保持穩定。展望2025年，GDP將比2019年增長15％以上，人均GDP將增長10％左右。從2019年至2040年的21年年均客流增長預計為4％，與去年的預測一致，表明全球對航空運輸的基本需求沒有改變。

報告預測，由於周期性和結構性市場動態，未來航空貨運市場需求強勁，全貨機是顯著增長領域，對包括原廠貨機和改裝貨機的預測較上年增加。得益於電子商務的增長和航空貨運的速度及可靠性，世界貨運機隊將從2019年的約2000架增加到約3400架，對航空貨運的可持續需求將使全球貨機機隊到2040年較疫情前規模增長超過70％。

值得注意的是，報告預測，未來10年全球將需要價值3.2兆美元的19000架民用飛機；截至2040年的20年期需求為價值7.2兆美元的超過43500架新飛機，較上年預測值增加約500架。

其中，截至2040年，支線噴射機需求量為2390架、單通道飛機32660架、廣體機7670架、廣體貨機890架，飛機需求量合計43610架。其中北美市場需求量最高，為9160架，中國需求量為8700架。

該需求量將導致全球在役機隊以每年3.1％的速度增長，全球民航機隊將在2040年前超過4萬9000架，中國、歐洲、北美和亞太地區將分別占據新飛機交付的20％，剩餘20％將歸於新興市場。

受疫情影響，交通中斷對飛機交付和在役機隊有顯著影響，報告預計民航業在2040年前將需要超過7500架新的廣體飛機，以滿足機隊更新和長期遠端客貨運市場需求增長。這些需求較上年略有增長，但較2019年下降8％。

目前，單通道飛機占全球客機機隊近64％，單通道客機在新交付的飛機需求中所占比例最大，與疫情前預測大約持平，占至75％，未來20年內需求量為32500架以上。

報告指出，由於單通道飛機的尺寸和靈活性，推動了全球對新型單通道飛機的需求。未來這些新型單通道飛機將繼續促進低成本航空公司的發展，並為較舊、效率較低的飛機提供所需的替代品。新型單通道飛機的三大區域市場是亞太地區、歐洲和北美，在2019年和整個預測期內，它們占全球低成本航空公司運力的80％以上。

此外，報告預測未來航空短途市場將長期增長，特別是在新興市場，報告預測區域內的短途旅行占行業總增長需求一半以上，僅中國境內旅行就占行業新增產能的17％。從歷史上看，短途旅行一直是通過改進服務來刺激的，比如新的直達路線和通過低成本航空公司降低票價。

報告預測，亞洲航空公司在全球市場的占比將繼續提升，預計2040年，中國的旅客占比將從19年的15％增長至20％，亞太地區旅客占比將從19年的18％增長至21％。