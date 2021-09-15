8月美國西德州原油價格大致呈現「先下後上」走勢，整體均價略低於7月，但能源CPI仍月增2％，且從年增率角度看，8月能源CPI也從7月的23.6％上升至24.9％，其中燃料油33.2％、汽油年增 42.7％、電力年增5.2％、天然氣年增21.1％，而能源價格上揚也成了支撐8月CPI維持高位的重要因素。

日盛投顧認為，後續來看，國際能源署（IEA）於9月月報指出，艾達颶風重創墨西哥灣沿岸地區，導致當地8月約減少170萬桶/日的原油產量，但預計9月將回升至減少65萬桶/日，並於10月恢復供應，在需求方面，隨疫情好轉，全球原油需求預計將自10月起強彈160萬桶/日，且在疫苗接種計劃助力下，大量需求將獲得釋放，需求強勁態勢可望延續至2021年底。整體來看，原油供需可能在9-10月略為偏緊，進而可能支撐原油價格在高檔水位，連帶導致美國通膨維持在相對高檔位置。