新北市推動智慧城市發展，市長侯友宜15日市政會議宣布將在2030年將每所學校都打造成未來智慧學校，2025年全市將先有1萬600班智慧教室，2024也會有第一間新北SMART X 實驗學校。侯表示，遠距教學與線上學習是未來趨勢，疫情趨緩也不會改變，用數位提升行政效率、科技學習，並用大數據分析及預測，是未來10年目標及方向。

新北市教育局長張明文15日在市政會議專案報告表示，新北市未來以數位校園、適性學習、數據治理為推動策略，2022年設置新北雲端智慧科技中心，以大數據平台整合中央與地方資料分析幫助政策推動，並將校務評鑑轉型試辦「教育報告與支持系統」且將於2023年啟動，未來學校不用再上傳佐證資料，資料數據由平台直接匯出，減輕學校人員行政負擔。

另外2023年打造新北校務雲，校務行政系統從網頁版升級為手機版，讓行政人員透過手機隨時隨地用。2025年建置全市1萬600間智慧教室，未來「班班」都是智慧教室。

在數位校園部分，新北市本學年度起與台銀、中國信託、悠遊付、LINE PAY(一卡通)、街口支付5大業者合作推出新北校園通APP「學費Pay」免出門就能完成繳費。

張明文表示，未來將整合校園通APP、親師生平台、校務行政系統、智慧教室，以及雲端智慧科技中心等軟硬體資源，作為新北市智能城市重要基石，孕育台灣未來國際競爭力人才。

侯友宜說，過去2年市府斥資5億建置校校智慧教室全市共455間，成為疫情期間「停課不停學」最重要的學習設備，後疫情時代須加強學校數位教學基本能力，因應未來社會需求。