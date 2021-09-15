金鐘視帝龍劭華昨（14日）晚間驚傳在高雄昏倒，在救護人員抵達前已失去生命跡象，經過搶救後仍於晚間8點09分不治，享壽68歲，噩耗震驚演藝圈。據悉，龍劭華生前熱愛拍戲，曾找金鐘製作人鄭秀英談合作機會，希望能再敲響金鐘，如今人已不在，成為永遠的遺憾。

根據《自由時報》報導，龍劭華2013年演鄭秀英製作的《喇叭宏的悲喜曲》勇奪金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，曾再度找鄭秀英爭取演出機會，提到某日本小說敘述火車站長堅守崗位，他被其的執著與守護旅客的心感動到，覺得自己很適合演火車站長，希望再合作締造金鐘佳績，鄭秀英聽完也被故事感動，但因電視台人士和環境改變，8年都未能完成作品。

68歲龍劭華生前為何拚命拍戲？他過去透露只要放太多天假就快得憂鬱症，有戲拍就很爽快，也能從中找到自我價值，曾向明杰傳授兩句箴言：「有戲就接，錢來就幹」，不難看出對戲劇的永不滅的熱情；過世前，龍劭華也是為新作《美麗人生》南下高雄，到生命的最後一刻仍在最愛的領域閃閃發光，令人欽佩。

龍劭華的經紀人今（15日）早沉痛地發出公開聲明，表示正處理治喪事宜，稍稍寬心的是，龍劭華離世坐在沙發，面容安詳，最後一刻沒有痛苦，至於真正死因，今日會交由高雄檢察官勘驗。