克里米亞半島一名女子從10歲開始就不斷長高，不僅身材高瘦，且四肢都非常修長，就連脖子也比一般人長，甚至長達18公分，父母驚覺不對勁，趕緊帶她至醫院檢查，才知道她罹患「馬凡氏綜合症」（Marfan syndrome）的遺傳性疾病，宛如天鵝頸部的脖子，也為她的生活帶來不便。

綜合外媒報導，來自克里米亞半島塞凡堡市（Sevastopol）的25歲琉德米拉（Lyudmila Titchenkova），從小與一般小孩子一樣，身高並沒有特別高，直到10歲，琉德米拉開始抽高，14歲她已長到195公分，成為全校第一高的學生。

琉德米拉的父母發現女兒異常的發育速度，便帶她至醫院檢查，才知道琉德米拉罹患「馬凡氏綜合症」（Marfan syndrome）的遺傳性疾病，特徵就是身材會很高，手腳、手指、腳趾與脖子也非常長，宛如被拉長了一樣，她的脖子甚至長約18公分，由於外表與同齡人不同，琉德米拉也因此感到自卑。

不僅如此，琉德米拉因脖子過長，導致脊椎產生30度的嚴重側彎，嚴重還可能出現心臟併發症，此外，她每年必須定期檢查腎臟和肝臟，經手術與緊身束衣矯正後，琉德米拉才重新擁有正常生活，讓她可以繼續求學，而琉德米拉過人的身高，也為她的生活帶來不便，例如買不到合適的牛仔褲，她經常要買2件一樣的褲子，並做拼接處理；腳經常會超出床沿，她只能蜷縮著身體睡覺；進出房間常會撞到門框。

琉德米拉提到，陌生人看到她時，都會覺得很新奇，甚至拿手機偷拍她，與她初次認識的人還會以她的身高或超長脖子開玩笑，以前她都會覺得非常尷尬，好在有家人的陪伴，16歲後她也學習慢慢接受自己的不同，而她的姊姊雖未罹患「馬凡氏綜合症」，但同樣長到200公分左右，過人的身高也加深姊妹倆的感情，琉德米拉笑著說「我們可以輕鬆的粉刷天花板，而且牆上所有的畫，都是我們貼的」。