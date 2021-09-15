由鴻海與裕隆(2201)兩大集團合資設立的鴻華先進委託國際超跑設計公司，在歐洲打造的第一輛電動車正式抵達台灣，目前已停駐在裕隆新店廠區，提前曝光，預計在10月18號鴻海科技日正式亮相，激勵裕隆開盤上漲。

鴻海董事長劉揚偉之前透露，將在10月18日鴻海科技日，對外展示鴻華先進推出的三款主力電動車；MIH即將發表的電動車，也將是台灣第一次由國人自製的電動車將問世，代表鴻海與裕隆的電動車事業有重大突破。

鴻海證實在運送的過程中，照片意外曝光，也請大家10月18號鴻海科技日拭目以待。

裕隆先前強調，旗下自創品牌納智捷汽車朝「電動化」轉型，鎖定大眾化的電動車市場。裕隆在近期的法說會上表示，10月18日鴻海科技日上，鴻華先進將展出電動車「Model C」，據了解，Model C就是此次流出照片的電動車，預計兩年內問世。

納智捷將全力發展電動車，第一款車將採用鴻華先進開發的Model C電動休旅車。另外，納智捷加速產品電動與智能化，將持續推出產品，在2023年底Model C量產後，跨入電動車時代。