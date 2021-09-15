《金融時報》報導，美國考慮將我駐美代表處更名為「台灣代表處」。對此，國民黨立委陳以信痛批，改名不會改運，蔡政府在疫情之後，第一次國安高層赴美對話，竟然台灣提出最優先的事是改名，蔡政府只重政黨利益，不顧國家利益，真是令人悲哀。

陳以信表示，美國紐約智庫外交關係協會CFR，官網專欄Asia Bound最新刊出研究員David Sacks專文，反對我駐美台北經濟文化代表處改名為台灣代表處。

陳以信說，該文指出此舉將改變美台非官方關係，不符美國利益，也不利美台關係實質進展，作者強調改名不會帶來改變，台美應更關注實質議題上，尤其是雙邊貿易協定，供應鏈安全與台海安全。

陳以信指出，真是心有戚戚，他認為「改名不會改運」，現下台美關係最重要的事，是台美經貿更緊密連結，是台美安全合作再加強，如果台美實質關係不能進展，就算改名成功對台灣會更好嗎？會讓台灣經濟更自主？會讓台灣海峽更安全嗎？

陳以信強調，如果都沒有，那台灣苦苦強求所為何來呢，尤其蔡政府在疫情之後，第一次國安高層赴美對話，竟然台灣提出最優先的事是改名，不是疫苗、不是經濟、不是安全，顯見蔡政府對美工作，務虛不務實，只重意識形態，不重實質進展，只重政黨利益，不顧國家利益，真是令人感到悲哀。