68歲資深演員龍劭華昨(14日)傳出噩耗，在高雄85大樓昏迷，送醫搶救仍宣告不治，消息一出，許多藝人都紛紛表達哀痛不捨，和龍劭華同劇組拍戲的男星張雁名也發文透露當天晚上的情況，「眼淚不停的滑落，真的太痛太痛了…」，難以接受事實。

張雁名在臉書發文抒發哀傷心情，「一直到現在心情還是無法平復，要接受這事實真的太痛了」，他透露事發當晚6點拍完戲，他便拖著行李前往高鐵站準備搭車回台北，卻看到救護人員衝進85大樓，當下他沒有多想，直到在高鐵上看到龍劭華送醫搶救的新聞，他只能不斷刷新手機消息，希望能盼到好結果。

最後8點多等來的卻是噩耗，張雁名震驚到在車廂內爆哭，「還記得四年前合作我的愛情不平凡演您兒子，一直到最近再度合作一起來高雄拍戲，每次收工後都會陪您走到711買您最愛吃的沙拉」，張雁名透露龍劭華愛吃的凱薩沙拉沒貨，他還約定下次有貨會拿給對方，「現在貨到了您卻走了，這份禮物再也無法親自交到您手中」。

張雁名悲痛地表示：「跟您在高雄一起拍戲的日子很開心，聚餐的時候您總是讓大夥笑呵呵，接下來我們還有很多對手戲都還沒拍呢，您是不是只是累了休息一下而已」，坦承他的眼淚不停滑落，「龍哥能跟您合作是我此生的榮幸，一路好走」。