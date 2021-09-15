台東消防局豐榮消防分隊14日舉行動土典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市大豐地區人口占全市4分之1，卻沒有消防隊，地方人士爭取16年，台東消防局豐榮消防分隊於14日動土，預計明年11月完工。市長張國洲表示，未來一旦發生災害，不必再從消防局或知本馳援；饒慶鈴說，除了軟硬體設備，也將逐年增加100名消防人力，保障所有縣民生命財產安全。

戴上手套、拿起金色鏟子鏟起土堆，台東縣府爭取3490萬元興建豐榮消防分隊14日舉行動土典禮，地方人士表示「期待與爭取16年，終於看到動土」。據了解，大豐地區人口及住宅相當密集，包括全縣人口最多的豐榮里，加上豐谷、豐里等周邊逾3萬人，但每次發生火災卻都要從消防局或知本、卑南調度支援。

縣長饒慶鈴說，豐榮、豐樂地區區段徵收歷時16年才完成，台東縣僅21萬多人口，但大豐地區就超過3萬，消防需求遽增。她相當重視救災救護，不僅台東分隊、台東大隊暨特搜分隊及都蘭分隊日前啟用；而泰源、東河、大武、長濱分隊等新建及遷建工程將在9月底陸續落成啟用，未來也將爭取經費辦理知本分隊遷建。

議長吳秀華說，近年議會不斷督促大豐地區區段徵收進度，終於看到成果，而市區主要人口集中在大豐地區，市公所為此還順勢推動全市里鄰調整，過去救援路程稍遠，對這邊的居民確實少了保障，如今圓滿解決。

縣府表示，為了要補充偏鄉醫療救護不足，積極推動「1鄉鎮1高救隊」、「每部救護車即行動急診室」，除了積極充實消防軟硬體設施，也在人力方面補足消防員額，從今年起逐年增加消防人力共100名，希望在電光火石之間搶救民眾生命。