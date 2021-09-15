國民黨選監會以發言攻擊對手朱立倫為由，將黨主席候選人張亞中移送考紀會，國民黨前副祕書長蔡正元今表示，主席選舉本事喜事，如今卻被祕書長李乾龍、組發會主委李哲華這幾位政治細胞死光的跑龍套搶光，一個失誤整個翻盤。他說，如果今天投票張亞中會當選，而關鍵就是考紀會事件。

張亞中因質疑朱立倫是美國線民，遭國民黨選舉監察委員會移送考紀會。消息傳出，朱立倫、江啟臣立即呼籲黨中央收回成命，但雙方也隔空駁火，江啟臣稱選監委員會沒被通知；朱立倫反稱，若他當黨主席，不會推來推去。張亞中則說，這比民進黨初選蔡英文鬥賴清德更粗暴。

對此，昨天抨擊國民黨中央「腦死」的蔡正元，今出面接受廣播專訪，進一步說明對考紀會事件的看法。

蔡正元表示，他所說的「黨中央」，不是江啟臣也不是朱立倫，而是黨的祕書長李乾龍、組發會主委李哲華，及選監會召集人曾永權。因為，組織部門宣稱接獲黨員反映要處理張亞中，但組織部門有何權利出手發動停辦政見會？選監會能在候選人不在場時停辦政見會嗎？這是你們的權限嗎？每天這麼多黨員有意見，你們有處理嗎？根本就只是個藉口。

「主席選舉本來是喜劇，結果幕後幾個跑龍套的把燈搶光，黨中央真的是在幫張亞中ㄟ！」蔡正元說，這件事就選情角度是幫了張亞中，卻讓朱立倫、江啟臣陷入無謂困擾，「我不管最後誰贏誰輸，但幾個腦細胞快死光的跑龍套，會讓國民黨民調因此提升還是下降？」

蔡正元更直指李哲華說，處理組織需要高度政治判斷，結果卻幹了這種蠢事，還適格嗎？同意這件事的人，政治細胞是不是也死光了？如果批准的是李乾龍，當然也該請辭。他也說，這次選監會就是一群喜歡和稀泥的老先生會議，當召集人的曾永權怎麼會糊塗到這種地步，讓本來是喜事的選舉，一個失誤就整個翻盤。

面對選戰進入倒數階段，國民黨主席選情是否將出現變動？蔡正元說，「我必須對啟臣兄、伯源兄說，以目前情勢來說，當選的如果不是朱立倫，就是張亞中，一定是朱、張之間。對不起，我講這話是很客觀的評論。」

至於朱立倫、張亞中誰當選機率高？蔡正元說，如果是今天投票，就是張亞中當選，「沒錯，就是因為這兩天的考紀會事件」。