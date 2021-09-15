北部1名女公務員和上司一起到網咖包廂看電影，認為上司趁機對她毛手毛腳，事後怒控上司性騷擾。台北地院調查發現，電影播放1個多小時期間，女子不僅沒有呼救或逃離，被摸胸時還說「人工的，比較硬」，不合常理，且無法排除女子與上司有交往，因上司隱瞞離過婚，才翻臉提告，遂依罪嫌不足，判上司無罪。可上訴。

檢警調查，女子因同事介紹而認識同機關、不同部門的陳姓上司，2015年6月13日中午，2人相約到西門町吃飯，飯後到「QED網咖」包廂看電影，在電影播放的1個多小時間，陳男竟趁機把手伸進女子衣內摸胸，後又更進一步親吻胸部，涉嫌性騷擾。

陳男否認犯行，辯稱他與女子在交往，案發當天2人情緒都很HIGH，在包廂中先接吻，親之前有先問女子意願，摸胸部時女子還告訴我「是人工的，比較硬」，要他多包涵，並沒有拒絕，後來他再把手伸向女子下體，女子說不方便，他就停止了。包廂是半公開空間，女子要是不願意可立即呼救。

女子則說，她當下嚇傻了，整個人楞住，沒辦法做任何動作，害怕到無法呼救，陳男一直重複對她性騷擾，她們根本不熟，1個多小時讓她覺得很難熬；她當時剛考上公務員，陳男又和她直屬上司很熟，怕得罪陳男會影響她的訓練成績，才不敢反抗，如果陳男跟她不同機關，她一定會立刻跑掉。

但合議庭認為，女子感覺不適，卻還與陳男討論隆乳話題，且1個多小時都沒有要逃離，都不合常情；而陳男也從未以上司、人脈等權勢壓迫女子，在女子說不要後也立刻停手，顯未以強制力逼迫女子就範。

合議庭並查出，女子在案發後將陳男LINE封鎖，還曾在受訓同學LINE群組中表示，「他（指陳男）是精明的人，先透過那個約僱的認識我還叫我不要告訴任何人我們認識」、「那個約僱的故意不告訴我這個豬哥離過婚又有小孩。騙我他沒結過婚」，因此認定女子可能自認受騙，才會態度轉變提告，遂判陳男無罪。