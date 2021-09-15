許多現代人透過交友軟體找對象，但也怕被騙，所以會私下在網路上搜尋對方。一名網友分享，她透過交友軟體認識一個男生，對方說是在公家機關工作，但她私下去搜尋後發現，對方低報了職業，讓她非常不解這樣的舉動用意為何？也引發網友熱烈討論，多數人認為如果男方原本的職業很了不起，那低報可能就是想要篩掉敗金女，就怕這些貪財的人貼上他。

一名女網友日前在PTT上發文表示，她在交友軟體上，認識了一個在公家機關上班的男生，聊天過程中不免聊到彼此的工作，不過，她偷偷去Google這個男生卻發現，對方「低報職稱」，舉例來說，本來是檢察官的人卻說自己是書記官這樣，讓她無法理解這樣做的用意是什麼？

貼文引起網友討論，有些人認為對方可能只是單純想保護個資，或是不想要讓人家覺得自己是在炫耀。不過，多數網友認為「低報職業」主要應是想篩掉敗金女，「避免那些貪財的拜金女吧」、「就怕你看他有錢就貼上去」、「不想沾上一些拜金爛桃花」、「應該是單純想篩掉拜金女吧」、「篩拜金女+1」。

另也有網友認為，有些職業比較敏感，所以乾脆低報解決被問來問去的麻煩，而且也怕遇到怪人去工作單位隨便亂鬧，「身分比較敏感」、「檢察官身分較為敏感」、「身分敏感且圈子小，出什麼事一下就被知道是誰了。」