競選台北市長提出8年興建5萬戶社會住宅的台北市長柯文哲，不僅興建數量跳票，昨更表示社會住宅在蓋下去，怕債留子孫。對此，時代力量立委邱顯智痛批，民眾黨一直高喊居住正義，結果自己執政的縣市都不推社會住宅，非常奇怪，各界也無法接受。

柯文哲繼社會住宅競選政見跳票後，昨又稱，過去6年台北市「一路猛蓋」社宅，若再蓋下去恐怕「債留子孫」，已要求先暫緩，要求針對設計、管理、營運成本等進行檢討，研擬未來藉由保險業資金辦理公共建設最高10％的投資作為興建經費來源。

長期倡議居住正義的邱顯智表示，社會住宅是解決房價最有效的方式，中央跟地方政府應該努力推動，尤其是蔡總統、柯市長或地方縣市首長，競選時承諾要解決青年居住問題，要蓋社會住宅，現在台北市要暫緩推動令人無法接受。

邱顯智說，社會住宅是要解決青年居住問題，不是為了回收或賺錢目的，那是公共投資也是公共支出，如何蓋出社宅，中央跟地方應該思考釋放誘因，並鼓勵民間共同參與。

邱顯智質疑，民眾黨一直在講居住正義，結果自己執政縣市都不推動社宅，現在是什麼狀況，希望柯市長能履行競選承諾，負責任解決問題才對。