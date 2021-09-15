張亞中違紀案背黑鍋？朱立倫最新說明｜2021.09.15 @中時新聞網

國民黨主席候選人張亞中涉嫌攻擊對手朱立倫，遭選監委員會決議移送考紀會查明，江啟臣今天對此重申，他反對張亞中被送考紀會查明，但他也不同意對黨內候選人攻擊，至於網路流傳此事是江啟臣主導的陰謀，江嚴正表示，網路上不具名的抹黑攻擊文宣，請署名，否則讓人瞧不起。

國民黨選舉監察委員會前天將黨主席候選人張亞中移送考紀會查明，引發爭議，黨主席候選人江啟臣昨天提案盼重新討論、撤銷移送議決，另一候選人朱立倫也呼籲黨中央收回成命，不要移送張亞中。

江啟臣上午為智庫舉行的「美軍撤離阿富汗後的國際新情勢」記者會致詞，會前被問到張亞中被移送考紀會查明一事，他重申「反對將張亞中移送考紀會」的立場，強調沒有任何候選人需要被送考紀會，因選監委員會處理選務不公。

江啟臣表示，希望選監委員會今天開會時，能收回原本決定，讓選舉回歸理念、路線主軸，不要讓選戰失焦，如今這段過程已對黨構成傷害，現在不要再相互指責任何一位候選人，或對候選人進行人身攻擊，這無助於黨內團結，更無助於黨內民主的落實，此時此刻考驗所有候選人共同解決問題的能力。

網路流傳「黑江圖卡」，指控江啟臣在此事借刀殺人，對此，江啟臣拉高分貝表示，競選過程中的不實謠言攻擊，比較大氣方式就正面對決，若敢指責，就應表明身分，請署名，否則網路上不具名的抹黑攻擊文宣，只會讓人瞧不起，對國民黨未來的團結與形象造成更嚴重傷害。

對於組發會將基層黨員反映張亞中攻擊朱立倫言論提交選監委員會，遭國民黨前副祕書長蔡正元指責用人不當，江啟臣說，組發會本於職責，根據選舉相關規定與公約盡責，但決定權在選監委員會，由召集人曾永權決定是否開會，以及後續如何處理。

江啟臣說，希望今天開會能還原當天開會過程，清楚透明告訴大家決策過程，如何達成共識、決議，公開透明、開大門走大路是化解與平息爭議的最好辦法。

被問到朱立倫陣營指他推諉卸責，江啟臣直言，他沒有什麼好推諉卸責，他是現任主席，但請假參選，對於請假過程中造成的爭議，他也相當不安，此時此刻彼此應發揮智慧、化解爭議，讓黨內團結。