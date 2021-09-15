國民黨主席候選人朱立倫今天上午接受資深媒體人蘭萱專訪，並找來前行政院長、韓國瑜競選總統的搭檔張善政同台，張稱讚朱能把黨內冷靜跟熱情的不同人整合。蘭萱問朱當選主席後，韓國瑜會有角色嗎？朱眼睛瞪大強調，「一定的啊！韓市長是黨內重要的人才。」

蘭萱問朱立倫，國民黨內確實有些人認為，像是韓國瑜或是張亞中能帶起在野的氣勢，對他們來說是一種可能性，這些人又是黨內不可略過的存在，會不會擔心被主導了選情？

朱立倫則強調，他作為韓國瑜的朋友，且擔任過韓國瑜選總統競選總部主委，他要強調，韓國瑜不是政治素人，無論在行政跟立法上都有歷練，不是像外界要刻意抹黑他的那樣，韓在兩岸關係上比較務實，就是國民黨的九二共識一中各表，張亞中則是學者，比較有跳躍式想法，比如提一中同表跟和平協定。

朱立倫說，口才上他確實佩服張亞中，韓國瑜的講話則是庶民語言，因為韓出身基層，跟基層相處，講草根語言；朱也說自己實際當市長的時候，跟基層里長相處也都是這樣。外界說朱是學者形象，朱說對付民進黨不是只是兇就好，要講的有內容，去壓倒民進黨。

張善政提到聯合國政府間氣候變遷專門委員會（ICPP）最近提出的AR6報告，他立刻轉給朱立倫，建議他請人研究這議題，因為根據報告內容，民進黨目前的能源政策方向根本與國際趨勢背道而馳，將來恐讓台灣被國際制裁。

朱立倫說他前陣子才去參加氣候變遷會議，國際重視的碳中和跟零排放，民進黨根本沒有準備，將來若是被制裁，台灣會很慘，GDP會大受影響。他更直言民進黨推的2025非核家園「百分之一千跳票」，民進黨讓綠能佔比從4.8提升到5.4％，花了6年，根本不可能做到預定的20％。

張善政批評民進黨選舉只靠抗中保台，但其執政能力是零，要疫苗沒疫苗，坐火車又不安全。朱立倫也呼應，民進黨光喊抗中保台，但是沒疫苗又停電缺水，有空汙會得肺病，坐火車還要怕，又要讓大家吃萊豬有食安問題。他強調選主席不是要搶位子，而是要在民進黨做不好的時候，國民黨要提出好的方法，因此他提出「藍軍大智庫」的概念。