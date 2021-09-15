資深藝人龍劭華昨日驚傳驟逝，享壽68歲，據了解他曾向日租屋處的櫃台透露心臟不舒服，後來又說沒問題，沒想到還是發生憾事。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師田岳正表示，常見的急性胸痛有5種，包括心肌梗塞、主動脈剝離、肺栓塞、胃食道逆流及換氣過度，其中以前3種最要人命。

田岳正說明，每日到急診室求診的病患，前幾名都是因為胸痛，但會造成胸痛的原因非常多種，同樣是胸痛的表現，常見的緊急胸痛有5種，又細分為緊急危急生命，及不緊急可至門診檢查治療。

田岳正指出，會危急生命的包括心肌梗塞、主動脈剝離及肺栓塞。第一種心肌梗塞常是突然性發生，胸痛位置難以明確指出，如大石壓在胸口的不適，但是中年後女性的症狀常不典型，甚至會有以頭暈、無力、噁心嘔吐、冷汗的表現。

田岳正進一步說，可以確定的是，會立即危及生命的心肌梗塞，常伴隨功能的喪失，例如虛弱到站不起身，動一下就很喘，因為心臟是人體的馬達，若馬達運轉有問題，必定影響功能。通常急診醫師會根據病史、心電圖和抽血驗心肌酵素，確定是否為心肌梗塞。

第二為主動脈剝離，田岳正說，這種胸痛也是突發性的，病人常會有撕裂刀割感，也是急診醫師間公認不好診斷的疾病之一，通常會有胸部X光檢查縱膈腔寬度和心臟形狀，抽血驗血栓指數，近來也流行使用重點式超音波，去檢查主動脈根的寬度，但是以上檢查都不能百分之百的排除主動脈剝離的可能性。

第三是肺栓塞，田岳正表示，肺栓塞是指肺動脈形成血栓或者被血塊栓塞的情形，因為肺動脈影響氣體的交換，輕者只有些許胸口不適，嚴重者會有喘的症狀，即使使用氧氣也難以改善，患者常會有胸悶感，且難以指出明確位置表現。

另外，較不緊急的胸痛症狀又為胃食道逆流及換氣過度。田岳正說，胃食道逆流常常是在躺下或者是緊張時發生，發生的頻率和時期可能較久或頻繁，因為是食道灼傷引起的疼痛，常常會偏胸部左側，因為食道就在心臟正後方，常被誤認為是心因性胸痛，確定不是心肺問題後，門診安排胃鏡就可確診，或者先症狀治療，若一般止痛胃藥即有改善，則很可能是胃食道逆流。

最後一個為換氣過度，田岳正說明，這一類型的胸痛常發生在年輕人身上，可能身處的環境擁擠或心情緊張，導致吸不到空氣而胸悶，但血氧和血壓都是正常的，常伴隨手腳末端麻木感，甚至出現手指痙攣，通常給予一些安眠鎮靜藥物，甚至嗜睡性的抗組織胺藥物，即可有很好的療效。

田岳正說，其他還有心包膜炎、心肌炎、創傷拉傷、肺炎、支氣管炎、帶狀疱疹等數10種造成胸痛的疾病，各有各伴隨的病史症狀，若到急診求醫，急診能做的就是排除可能危及生命的疾病，觀察胸痛型態同時給予症狀緩解治療觀察治療反應。