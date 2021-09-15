「小鬼」黃鴻升去年猝逝，明（16日）天是他過世一週年，而小鬼生前與吳宗憲、KID（林柏昇）主持的《綜藝玩很大》，入圍今年金鐘益智及實境節目主持人獎，外界都很關注，吳宗憲和KID將會以何種形式帶小鬼一起參加，對此，吳宗憲則表示，目前仍在規劃，不過談到黃鴻升，吳宗憲仍心痛不已，更忍不住感嘆：「也不知道是不是我叫他衝太快了」，令人鼻酸。

吳宗憲、KID主持的《綜藝玩很大》自2017年起連三年入圍金鐘，並連續在2017年、2018年拿下益智及實境節目主持人獎，可惜小鬼加入後，無緣連續奪獎，也讓小鬼很在意，今年吳宗憲、KID和小鬼再度角逐金鐘益智及實境節目主持人獎，這也是黃鴻升最後拚金鐘的機會。

跟他情同師徒的吳宗憲也信心喊話，要幫小鬼摘下金鐘，根據《三立新聞網》報導，吳宗憲被問到，他和KID將會以何種形式和小鬼一起登上金鐘，會準備人形看板或是穿節目T恤？對此，吳宗憲則表示，這些想法仍在規劃中「但是現在有點太早了」，目前還沒有明確方案。

吳宗憲和黃鴻升因節目而成為莫逆之交，他原本有意把主持棒交給小鬼和KID，未料，小鬼猝逝，計畫趕不上變化，雖然小鬼當天使將滿一年，但吳宗憲仍心痛不已，他也忍不住感嘆：「也不知道是不是我叫他衝太快了！」聽了讓人鼻酸。