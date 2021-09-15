美系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告指出，看好其在400G產品動能成長性可期，未來兩年，400G的銷售量將超越100G，維持智邦目標價336元、評等維持加碼。

美系外資表示，智邦面對零組件緊張，惟依舊力拚下半年利潤率提升，主要是智邦會將提高的成本轉嫁予客戶，400G產品的增長在既定軌道上，未來兩年，400G的銷售量將力拚超越100G，維持智邦目標價336元、評等維持加碼。

美系外資表示，智邦儘管供應鏈受限，但需求端強勁，包括100G和400G產品，上半年營收受到零組件短缺的幅度在10%以內，預計短缺對於下半年的影響將達15~20%。在短期內，因智邦8月營收有7月的訂單遞延，故預計智邦9月營收應該是略低於8月，第四季營收會和第三季持平，但若零組件供應舒緩，則有機會相較第三季有成長空間。

美系外資表示，智邦目前面對最大的挑戰就是零組件供應短缺，包括IC晶片、MOSFET(金氧半場效電晶體)、MCU(微控制器)和晶體零組件等，且該問題恐到2022年第二季前都無法緩解。

美系外資表示，智邦目前400G產品週期僅剛開始，也繼續與客戶合作開展新項目，今年的收入貢獻是個位數，明年將達雙位數，且兩年後400G的銷售量將力拚超越100G。智邦也認為，客戶願意採用400G一部分原因是因為共應穩定，且一旦零組件供應限制緩解，400G需求應該會出現更有意義的回升。另外，智邦將在今年底推出一款AI網卡，其具有有更高的ASP，適用於超大規模運營商，但這產品需要時間來提升銷量。