中鋼(2002)今（15）日將開出10月及第4季內銷盤價，進入第四季旺季，市場分析漲勢幾成定局，第4季季盤預料將補漲到合理價位，並預估10月內銷盤價將開平高盤。

儘管中國大陸寶鋼7~10月內銷盤價皆持平，越南河靜鋼盤價受東南亞疫情嚴峻衝擊及低價進口料干擾連3跌，累計熱軋每公噸調降110美元，線材每噸降100美元，目前亞洲鋼市震盪，但預料為短空長多，預期高鋼價時代來臨。中鋼因股價提前大漲，本周以來股價小幅壓回，投信周二仍大幅買超中鋼11660張列為買超首位。外資則逢高賣超中鴻(2014)、中鋼構(2013)。

市場分析，台灣當前鋼市市況與中國及越南不一樣，即將進入全年最旺的第4季，基本面需求轉強，加上中國限產、限制出口減供等利多因素帶動，後市鋼價走揚可期，預計中鋼新盤將朝向平高盤，月盤穩健向上，季盤則補漲，反映不同產品現況，並預留下一季發展空間。

另一方面，由於下游受航運遞延影響，加上淡季又逢疫情，庫存去化緩慢，中鋼調漲固然有助提振市場信心，但漲太多也讓下游成本增加，若開跌盤則是造成下游庫存損失，均不為產業樂見，若中鋼少漲一點有所「讓利」將皆大歡喜。

從中鋼月盤來看，去年7月一路漲到今年6月，呈現連12月漲價；7月盤價看漲，不料，盤前遇國內爆發疫情改開平盤，終結連12漲，8月續開平盤，9月重啟漲勢，平均漲幅1.2%。其中，熱軋自去年7月至今年6月連12漲，累漲12,700元，經7~8月平盤後，9月漲500元後，累漲13,200元。

季盤部分，中鋼去年以來各季開盤平均調幅為，去年第一季降3.03%、第二季漲1.90%、第三季降2.05%、第四季漲3.36%，今年則連三漲，第一季漲6.1%、第二季漲8.3%、第三季再漲4.1%。由於中鋼季盤仍低於國際行情，本次再開高盤可期。