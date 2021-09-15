《證人》哈里遜福特化身溫柔警探，照顧證人母子。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節今公布焦點導演「彼得威爾」及「當代澳洲新浪」片單，今年適逢澳洲駐台辦事處在台成立40週年的重要里程碑，高雄市與澳洲布里斯本市也有非常緊密的姊妹市關係，透過雄影精選以《楚門的世界》、《春風化雨》聞名的澳洲名導「彼得威爾」回顧專題，以及多部澳洲主題電影，影迷可透過大銀幕重溫彼得威爾早期創作，感受澳洲影人的才華及澳洲自然人文之美。

精選影片包括彼得威爾於70年代拍攝的首部劇情長片《巴黎食人車》，經典的《懸崖上的野餐 導演版》、《最後大浪》、《危險年代》，以及讓他當年入圍奧斯卡最佳影片、導演等八項提名的《證人》，影迷們亦可透過經典作品，再次感受好萊塢巨星梅爾吉勃遜以及哈里遜福特在大銀幕的迷人風采。澳洲辦事處露珍怡 （Jenny Bloomfield） 代表特別強調：「在今年這個特殊的時刻，希望台灣觀眾可以從『高雄電影節』這些精彩又經典的澳洲電影中，感受到許多澳洲影人的才華、澳洲壯闊的景觀和豐富的原住民歷史和文化，藉此體驗澳洲多元的魅力，並透過電影文化，進一步深化澳洲與高雄之間長久、深厚的情誼與交流。」

彼得威爾擅於細察澳洲社會與歷史，發展別具特色的神祕主義敘事，是澳洲電影新浪潮的代表導演之一，首部劇情長片《巴黎食人車》（The Cars that Ate Paris）即遊走於驚悚懸疑與黑色幽默之間，神秘小鎮裡的148位居民全有殺人嫌疑，片中更大膽地把「汽車」變成復仇者，標誌性的尖刺外殼改裝車，美術設計大膽且別具風格，怪異魅力的各種車體造型更驚艷了整個澳洲影壇，開啟了彼得威爾的影壇成名之路，在導演喬治米勒《瘋狂麥斯》系列作品中也能見到其影響。

《懸崖上的野餐 導演版》（Picnic at Hanging Rock Director’s Cut）描述19世紀初女子寄宿學校的野餐日，幾名少女竟然被郊外高聳的懸崖吸引，消失在山林中，那股未知力量，與少女們的空靈囈語，竟成了影史中最令人不安的經典之一，影片的美術跟視覺風格強烈，亦影響坎城影展最佳導演蘇菲亞柯波拉，更被Dior、Fendi等時尚品牌當作致敬元素。《最後大浪》（The Last Wave） 描述澳洲律師波頓受託處理牽涉當地原住民的刑事案件，調查過程中波頓開始在夢中看見難以解釋的大水幻象，片中運用變化多端的「水」之意象結合澳洲原祝民文化，從異常驟雨、主角住宅滲水，一路深入至最後一道大浪，讓全片呈現超自然驚悚氛圍。

《危險年代》（The Year of Living Dangerously）由梅爾吉勃遜、《異形》女主角雪歌妮薇佛共同演出，梅爾吉勃遜片中化身為西方世界的記者，前往年代混亂動盪不安的印尼採訪，努力報導印尼「930事件」政變事發經過的艱難歷程，並與飾演英國大使館的僱員雪歌妮薇佛陷入戀情。美國女演員琳達亨特也憑本片，成為影史上首位飾演男性角色獲得奧斯卡最佳女配角獎之演員。《證人》（Witness）則是彼得威爾第1部好萊塢電影，以艾米許族文化為題，國際巨星哈里遜福特在片中化身溫柔警探，一路保護身為兇殺案目擊證人的母子，展現出外剛內柔的細膩硬漢形象，迷倒眾多粉絲。

「當代澳洲新浪」單元精選多部澳洲電影，《穿著裙子的凱利黑幫》（True History of the Kelly Gang）由《刺客教條》導演賈斯汀克佐改編自澳洲作家彼得凱瑞作品，《1917》英國影壇新星喬治麥凱片中飾演黑幫大盜，揭開亂世傳奇英雄心中的脆弱與柔軟，澳洲巨星羅素克洛也在片中客串一角，片尾的槍戰動作戲的運鏡及獨特打光，堪稱是暴力美學的視覺饗宴，一舉在2020年澳洲影藝學院獎入圍10項大獎。

《衝浪吧！女孩》（Girls Cant Surf）則描述1980年代有群熱愛衝浪的女孩，如何顛覆刻板印象，打破衝浪性別分界的迷思。全片充滿陽光、海洋以及勵志氣息，讓人看了十足熱血，女力電影愛好者不可錯過。《兄弟沒羊不應該》（Rams）改編自冰島同名電影《羊男的冰島冒險》，男星山姆尼爾與澳洲老戲骨麥可卡頓同台飆戲飾演歡喜冤家的親兄弟，兄弟即便冷戰決裂，仍有深深的家族羈絆，共同攜手拯救家族的綿羊事業，是部充滿喜劇節奏又感人的溫馨作品。《高地之殤》（High Ground） 改編自真實事件，歷經20年籌備，由《超感警探》西蒙貝克主演，澳洲原民男孩遇上當年屠殺家族的白人警探，究竟該如何放下家族血仇，全片以澳洲北部原住民保留區的壯闊景觀為舞台，透過原民觀點回顧20世紀初的拓荒史。

2021高雄電影節於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣。為服務全台影迷，雄影今年除部分作品實體放映，也和國際線上平台shift72、 INVR合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。