藝人艾力克斯前陣子帶老婆李詠嫻和2個孩子飛往美國探視罹癌的父親，因為新冠肺炎疫情，父子倆相隔18個月終於團聚，艾力克斯心中滿是激動與感慨。未料，2個月後，艾力克斯的父親於5日病逝，享壽81歲，他今（15）日早在臉書悼念父親：「不是一個完美的爸爸，但他是我的完美爸爸。」湧入許多網友表達哀悼之意，請他節哀。

艾力克斯7月初時在臉書PO與父親合照，父親戴著口罩坐在輪椅上， 看起來身體相當虛弱， 艾力克斯用溫暖的雙手放在父親的雙肩上， 當時久未見到父親的他表示「今天終於可以給他一個擁抱」，也透露父親罹患肺癌2年，正積極化療，每天都在跟病魔戰鬥，希望他不要放棄。

已返台的艾力克斯，今早在臉書貼出與父親的合照，寫下「不是一個完美的爸爸，但他是我的完美爸爸」，許多網友留言安慰「RIP 有時候想到家人真的要回去看看，還好有回家看一看」、「好險你前陣子有回去看他」，他也留言回應謝謝粉絲們的關心。

艾力克斯7月時與父親合照，希望他能戰勝病魔。（摘自臉書）

而他的經紀公司艾迪昇表示，很難過也很不捨艾力克斯面對父親離世，他接下來飛往美國治喪，公司將從旁盡力協助他，也希望他的朋友、粉絲，在關心艾力克斯的同時，也能給予他私人空間，讓他平靜地處理父親後事。

艾力克斯的的父母當年什麼都沒有就有勇氣移民到美國，語言不熟悉、又沒半個親人，靠自己的雙手，養大他們3兄弟，撐起一個家，非常不容易。由於父親是軍人出身，他從小就被管得很嚴格，回憶小時候父親總早出晚歸拚事業，他父親那時跟著日本朋友學做貿易，因為文化不熟悉，一切從零開始，但也因為選擇有限，所以只能比別人更拚命，而父親的堅忍無形中也教育了艾力克斯。

艾力克斯說：「他很有勇氣，我看到了，他在工作上很拚，我也看到了，都潛移默化影響我。」儘管忙於事業，但他父親每晚一定在家和家人吃晚餐，每周末也必定帶他和哥哥打籃球，不因事業犧牲家庭。