藝人龍劭華昨(14日)昏倒送醫搶救不治，享壽68歲，傳岀他多年前確診糖尿病後，就從未好好就醫控制，讓外界推測是否成為撒手人寰的關鍵原因，對此，資深藝人曹西平則在臉書呼籲：「人都走了，請不要過多的討論死因了，那些都不重要了」。

曹西平表示人活到了一個年紀，本來都會有病痛，在台上光鮮亮麗盡情演出的藝人，通常下了舞台後就是私人的生活，許多長年累月下來的後遺症，不需要跟外界交代，即便說出來又能如何？呼籲所有人不要加油添醋胡說八道，若不是家屬的話，也不要隨便幫當事者發言，這樣不僅是炒作消費，更是對死者的不尊敬，目前唯一要做的就是讓死者好好安息。

曹西平強調不論誰都會走，但先走的就是先去享福，尤其能快速走的人都是修了好福氣，接著語帶嚴肅表示：「誰會先走都不可以預料，人算不如天算，計畫永遠都趕不上變化」，雖然「一路好走」四個字聽起來簡單，又有幾個人能真正的好走，因此向所有人喊話：「多做些好事情，讓自己有天可以痛快瀟灑的走，下輩子不要這麼苦了，就重新來過吧」。

對此，網友也紛紛留言：「至少他呈現了人生最好的一面給大家」、「生命盡頭就求好走！龍哥真的瀟灑走一回」、「每個人來世上該作的功課不同，完成了就回去了」、「無常的人生，珍惜當下擁有，一路好走」。