大陸國家統計局資料顯示，8月全國規模以上工業（年主營業務收入人民幣2000萬元及以上的工業企業）增加值年增5.3％，兩年平均增長5.4％，比7月回落0.2個百分點；月增長0.31％。

分三大門類看，採礦業增加值年增長2.5％，製造業年增長5.5％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增長6.3％。高技術製造業增加值年增長18.3％，比7月加快2.7個百分點；兩年平均增長12.8％，加快0.1個百分點。

分產品看，新能源汽車、工業機器人、積體電路、微型電腦設備產量分別年增長151.9％、57.4％、39.4％、12.4％，兩年平均增速均超過12％。

分經濟類型看，國有控股企業增加值年增長4.6％；股份制企業年增長6.1％，外商及港澳台商投資企業增長3.4％；私營企業年增長5.2％。

1-8月，全國規模以上工業增加值年增長13.1％，兩年平均增長6.6％。其中，醫藥製造業、電氣機械和器材製造業增加值分別年增長30.0％、23.8％。8月，製造業採購經理指數為50.1％，連續18個月高於臨界點；企業生產經營活動預期指數為57.5％。

1-7月，全國規模以上工業企業實現利潤總額4兆9240億元，年增長57.3％，兩年平均增長20.2％；規模以上工業企業營業收入利潤率為7.09％，比2020年1-7月提高1.43個百分點。