正妹女網紅運大麻遭逮 穿細肩雄偉上銬畫面曝光

擁36E火辣身材的正妹網紅潘緣，遭查出涉嫌跨境運毒，遭桃園地檢署諭令30萬元交保。刑事局查出，潘女使用加密通訊軟體軟體Telegram指揮跨境運毒，還用「埋包」、「死轉手」等情報手法交易，傳送毒品放置地點經緯度給買家，買家自行輸入Google Maps尋找，再以虛擬貨幣收款，買賣雙方不認識、不碰面，藉此逃避查緝。

刑事局偵查第四大隊今年7月間，查獲陳姓男子等人涉嫌從國外以茶葉罐包裝偽裝，運輸約2公斤大麻包裹回台，隨即成立專案小組並報請桃園地檢署檢察官洪榮甫指揮溯源偵辦，深入追查幕後主嫌。

專案小組追查發現，幕後主嫌是25歲網紅「潘緣」，潘女在網路向美國賣家購得大麻後，夾藏在寄回台灣的包裹中，利用通訊軟體Telegram指示同夥在收件大麻包裹時填寫假名避免遭警方查緝，再以俗稱「埋包」的方式，將大麻放置於沒有監視器或不起眼的處所，再以「死轉手」方式將毒品販賣給不特定下游牟利，潘嫌整個販毒過程中都不會經手毒品，並都以虛擬貨幣進行買賣，至少已走私5次、共8公斤大麻來台，所幸警方皆成功攔阻，避免大量毒品流入市面。

所謂「死轉手」是情報交易的一種方法，將物品或訊息放置在秘密位置，交易雙方不碰面，甚至不認識對方。據了解，兩個人之間傳遞物品或信息。

據了解，潘女將大麻放置不起眼處所後，再傳送經緯度給買家，買家再自行輸入Google Maps按圖取貨，藉此手法逃避追查。

警方13日至新北地區執行搜索，拘提潘嫌及下游買家何姓男子2人到案，查扣到手機4支、疑似大麻菸草毛重1.2公斤、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦等贓證物，14日依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦。而檢方諭令潘女30萬元交保。

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