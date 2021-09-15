台中市政府規畫全市45處「快打站2.0」及梨山衛生所，15日至17日為全市65歲以上長者(含55歲以上原住民)提供AZ疫苗第二劑施打服務。市長盧秀燕今天到南屯區慈濟台中靜思堂快打站視察首日接種情形，她表示，許多長輩都在等待第二劑疫苗今天完成施打很開心，她呼籲中央應儘速配發莫德納讓9月底前應接種莫德納第二劑的民眾提升疫苗完整保護力。

盧秀燕今天施打首日一早就到台中靜思堂關心長輩施打狀況，包括入口處、量體溫、填寫資料區、報到及掛號區、注射留觀區等，逐關了解接種流程，許多長輩看見盧市長前來，也當面給予市府團隊肯定，認為打完第二劑將更加安心，盧市長也提醒長輩回家後多休息、多補充水分，如有身體不適的情況一定要跟家人反應。

盧秀燕指出，為避免長輩忘記自己是否施打過第二劑疫苗，今日現場逐一為長輩進行健保卡過卡確認，她發現今天來施打的長輩們都非常高興，相較打第一劑時更為放鬆，對於可提升疫苗完整保護力也很開心，但現在仍有許多應在9月底前施打莫德納第二劑的長輩，呼籲中央趕快配發，讓民眾及早施打及早安心。

盧秀燕說，今天開打的第八輪疫苗接種，除前往「快打站2.0」的65歲長輩外，還有其它利用疫苗預約平台預約第二劑的民眾，以及7月19日前登記接種第一劑AZ疫苗的18至22歲民眾，台中市此波預計施打約16萬人，數量非常龐大，市府將全力協助，讓施打過程順利平安。

另外，台中市自9／23起預計為全市高中職以下、12歲以上學生施打BNT疫苗，疫苗接種意願書已陸續回收中，從現有資料來看，目前回收的BNT接種同意書中，選擇在校施打比例大概有9成左右，對此，盧市長強調打疫苗各喜各愛，絕對不勉強，不過也提醒家長同意書最慢9／16就得回收，以利市府安排造冊接種。

盧秀燕強調，此次「快打站2.0」在外尋覓適合場所，市府借用許多民間機關團體場域，今日訪視的慈濟南屯靜思堂即是慈濟提供的7處大型集會所之一，感謝慈濟慈悲大愛，她向慈濟及許多民間機關表示感謝，也感謝今日負責的各機關局處事前與慈濟協調今日動線規劃，讓民眾安心接種疫苗。