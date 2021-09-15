將決定日本新任首相人選的執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉，將在月底投開票，自民黨內7個派系中，罕見的有5派將開放成員自由投票，與過去整個派系成員挺同一人的做法大不同。

自民黨總裁選舉將於9月17日公告、29日投開票，由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將被國會指名為新任首相。目前有3人表態參選，分別為前自民黨政調會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗及行政改革大臣河野太郎。

日本讀賣新聞報導，自民黨內7個派系（派閥）中，細田派、麻生派、竹下派、二階派與石原派等5個派系，實際上已經決定讓成員自由投票的方向。

自民黨內最大派系細田派（清和政策研究會，96人）昨天舉行臨時總會，會長細田博之表示，細田派支持高市與岸田，至於投票給誰則「尊重各位議員的判斷」；報導指出，這實際上就是開放成員自由投票。

竹下派（平成研究會，52人）、二階派（志帥會，47人）與石原派（近未來政治研究會，10人），預定將在16日各自舉行會議，確認將不會統一支持同一參選人的原則。

河野所屬的麻生派（志公會，53人）是黨內第二大派系，目前也預訂16日舉行總會，預料會中也將決定麻生派「基本上支持」河野與岸田，但投票給誰尊重成員的判斷。

至於岸田所屬的岸田派（宏池會，46人），則已決定全力支持岸田。

石破派（水月會，17人）方面，派內曾4度挑戰總裁大位的前自民黨幹事長石破茂，原則上已決定不參選，將轉而支持河野，預料將在今天稍晚的石破派總會上正式說明。

報導指出，過去自民黨內派系為將該派領袖拱上總裁，在總裁選戰中，都是全派系團結支持同一位參選人，派系成員宣誓效忠領袖，未來將可分配到職位與金錢。

但1990年代起實施一連串政治改革，如新設政黨補助款（政黨交付金）制度、眾議院大選由中型選舉區改為小型選舉區與比例代表制並行等，分配資金與職位的權力轉移到黨中央，派系成員從派系能獲得的油水大減。

此外，這次總裁選舉後沒多久，即將進行眾議院大選，以選舉基礎較薄弱的中堅或年輕議員為中心，許多國會議員比起派系的意向，更優先重視黨員與選舉人的民意。自民黨幹部指出，如果派系強制約束成員，恐怕會陸續導致成員反抗，反而造成派系崩潰。