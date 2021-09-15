新北市中和區本月12日發生因網路互嗆衍生街頭槍擊鬥毆，警方處理現場時竟遭到不明人士開槍，警方立刻還擊打人，事後並逮捕4人到案查扣作案槍枝。經過深入追查，竟然發現當時在現場對警開槍的竟是竹聯幫明仁會新莊分會鄭姓大哥，鄭男犯案後教唆小弟頂罪，自己則逃往雲林藏匿。新北市刑大昨（14日）清晨南下逮捕鄭男及4名共犯，訊後將依組織犯罪、槍砲、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，新北市中和轄區日前發生槍擊鬥毆案件，巡邏員警獲報馳赴現場開槍還擊，打中二名嫌犯小腿，並循線逮捕持槍男子張姓男子等4人到案，查扣作案槍枝，後續追查發現是竹聯幫新莊明仁會鄭姓大哥教唆小弟頂罪後逃往南部躲藏。

竹聯大哥朝警開槍反遭回擊打傷2小弟，教唆頂罪落荒逃雲林落網。(戴志揚翻攝)

本案發生後，新北地檢署立刻指揮北市北投分局暨新北市刑大、中和分局、土城分局組成專案小組擴大追查幕後幫派，雙北警方於昨日清晨南下雲林逮捕鄭姓主嫌到案，並拘提陳男等四名共犯，另帶回7人到案釐清，全案移請偵辦。

警方調查，嫌犯鄭嫌有多次滋事紀錄，少年時期即逞兇鬥狠，並依靠地方幫派四處打架滋事，隨著追隨的大哥入監，竟另起爐灶加入竹聯幫仁堂明仁會，自稱新莊分會大哥吸收小弟犯案，從去年底率眾先後犯下妨害自由暴力討債、街頭砍人傷害等案件，本次率眾開槍後還意圖教唆小弟頂罪，所幸，專案小組調閱沿途監視器掌握相關事證，先行逮捕嫌犯張姓嫌犯到案，取出作案槍枝，並循線追緝開槍主嫌鄭鴻到案。

鄭嫌到案後，初步了解因賭債網路互嗆，鄭嫌糾眾駕車前往案發現場，看到對方人馬竟無視警方存在，持槍對空開槍示威，現場員警見狀立即連開四槍還擊，嚇得嫌犯駕車逃離現場，鄭嫌為規避警方查緝，還教唆小弟頂替，自己逃往嘉義、雲林躲藏。

逃亡期間曾透過親友試探警方，如果出面投案可否簡單處理，遭專案小組嚴正拒絕，並強調短期絕對查緝到案，不到二天時間，即鎖定嫌犯藏匿處所，循線在雲林口湖鄉1處民宅拘提主嫌到案，全案依組織犯罪、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移送新北檢偵辦。

警政署長陳家欽於本月12日獲悉後，第一時間即前往中和分局慰問現場執勤同仁，肯定員警快速到場處置，並在正確時機大膽用槍，強勢展現警方執法態度；同時召開專案會議，要求務必追查背後真實動機，查緝幫派幕後幹部、連根拔起。掃黑為警方持續性治安工作重點，警方將持續展現執法決心、強勢掃蕩黑道幫派，剷除隱藏背後金流、瓦解幫派組織成員，給予黑道幫派迎頭痛擊。