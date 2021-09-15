屏東蔡姓男子違反法院保護令，要他禁止對母親騷擾、侵害，前年他連續用手、鈍器打傷母親腿部，致骨折血栓塞死亡，他的女兒證稱「爸爸每天一喝酒後就家暴奶奶」，成為定罪關鍵；歷審依家暴傷害致死罪將蔡男判刑9年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

53歲蔡男曾因毆打母親在2019年被屏東地方法院核發保護令，諭令他不得對母親實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，也不得直接或間接對她為騷擾行為，保護令有效期間為2年。

不料，蔡男因長期照護母親，日積月累下壓力未獲舒解，在情緒失控之下，違反保護令，他明知母親年邁體弱，竟在2019年10月1日到隔天，連續多次徒手用力下壓、拉扯及徒手或持鈍器敲打母親腿部、膝部等處，骨折導致大量肺血脂肪栓塞死亡。

蔡男辯稱，有時喝醉酒才會動手打母親，但他的女兒證稱，「我爸爸幾乎都會對我奶奶施暴，都趁我們不在家時候，所以我們才會特地在屋內裝設監視器，我爸爸只要一喝酒，又開始對我奶奶家暴，次數很頻繁，幾乎每天」等語。

歷審因此認定，蔡男毆打母親的原因，是因長期照護母親，日積月累下壓力未獲舒解，在心有不甘情緒失控下所為；考量他犯後否認犯行，難見有何悔意，依傷害直系血親尊親屬致死罪判處有期徒刑9年6月，最高法院駁回上訴確定。

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