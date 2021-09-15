美國知名網紅喬丹夏安（Jordan Cheyenne）時常分享美妝、生活等話題，YouTube頻道擁有50萬訂閱，深受粉絲喜愛，在網路上小有名氣，然而日前她上傳一支影片，卻疑似沒有剪輯完成，不小心流出她教9歲兒子假哭的畫面，引發網友一面倒怒轟。

喬丹在YouTube頻道上傳一支以「我們心碎了」為標題的影片，只見她和兒子在鏡頭前聲淚俱下，哭訴家中愛犬感染犬小病毒（Canine parvovirus），然而影片的結尾卻疑似沒有剪輯乾淨，竟然出現喬丹指導兒子假哭的片段，她在兒子哭泣時讓對方靠在自己的肩上。

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit — elle woods ♿︎ 24 (@artangeIII) September 8 2021

喬丹向兒子表示：「靠過來一點，頭抬起來靠在我這裡，表現得像是你在哭一樣。」兒子也不滿地抗議，「我在哭！我真的很傷心」，不僅如此，夏安還要兒子在哭的時候不要擋住嘴巴，自己則抱著兒子假哭，影片畫面曝光後，立刻引起網友不滿，認為這種行為令人髮指。

還有網友怒批喬丹是糟糕的母親，眼見風波越演越烈，喬丹也親上火線試圖滅火，為自己的行為道歉，同時也承諾不會再讓孩子出現在鏡頭前，卻仍無法平息網友怒火，只好將YouTube頻道以及Instagram等社群平台全關閉，決定先避避風頭。