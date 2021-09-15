安普賢事前特別曬黑、留髮、蓄鬍，大變身以提高角色還原度。（愛奇藝國際站提供）

金高銀被安普賢讚像是撕開漫畫走出來。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《柔美的細胞小將》14日舉辦線上記者會，導演李尚燁率主演金高銀、安普賢出席。安普賢透露，該劇是改編自32億點閱的高人氣網路漫畫，許多漫畫迷對男主角「具雄的外貌印象深刻，所以事前做了許多努力，包括曬黑、留髮、蓄鬍，大變身以提高角色還原度，希望讓看過原著的粉絲能夠滿意，金高恩也笑說：「第1次看到具雄的扮相時，就心想『真的是具雄耶』、『肯定很辛苦』，尤其是頭髮，維持那個髮型肯定很困難。」

談起對彼此的第一印象飾演普通上班族「柔美」的金高銀，透露第一次見到飾演遊戲開發者「具雄」的安普賢，感覺很帥氣，但講到一半忍不住笑出來，她趕緊解釋：「他是很帥、很高也很壯，該說我很害怕嗎...我真的有嚇到！」但之後越演覺得他就是角色「具雄」本人，「我們劇組現在都已經叫他小雄了」，安普賢則說，在讀本的時候，還不覺得金高銀像柔美，「但後來在拍攝現場一見到她，感覺像是撕開漫畫走了出來一樣」。

問到誰是拍攝現場的氣氛製造者，金高銀笑著搶答：「我吧！ 因為拍攝現場99％的情況我都在場，幾乎都有我的戲份，拍攝期將近7個月，後來我只要看到導演就會笑出來。」安普賢則不甘示弱地表示：「我覺得是我，因為我努力讓自己和角色相似，放下了許多東西，很多場戲也都充滿笑料，整個劇組在拍攝過程氣氛融洽，笑最大聲的就是導演！」

劇中另一重點就是可愛的細胞小將們，除了找來韓國大腕級聲優配音，其中「陰險細胞」更是邀請了女諧星安英美跨刀，導演李尚燁透露：「陰險細胞很特別，我向她提議後她很愉快答應了。」因為她的加持，「陰險細胞」被金高銀選為最愛的細胞角色，「它每次登場都很搞笑，因為它只要說一句話細胞村就會瘋了。」

《柔美的細胞小將》改編自人氣同名漫畫，敘述平凡上班族女主角柔美（金高銀飾），平時害羞的性格不善於表達自己的情感，從慢慢認識自己的內心開始，逐漸找到真命天子的過程。該劇將於17日起每週五、六22：50 播出，可至愛奇藝國際版app或iQ.com收看。