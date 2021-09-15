國民黨台北市議員羅智強。（圖／取自楊植斗臉書）

國民黨台北市議員羅智強、游淑慧，及國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲日前指控前立法院長蘇嘉全2017年帶國營事業人員私訪印尼一事，法院13日判決4人連帶賠償200萬並須登報道歉。對此，羅辦主任楊植斗表示，羅敗訴後心情只有一個字「糟」，月其身上也已背了6個官司；但羅近日已在騎車運動準備隨時「滿血復活」，沒什麼能削弱他的鬥志。網友則表示，羅智強的精神與遭遇讓人忍不住落淚。

羅智強控蘇嘉全一案判決出爐後，羅在臉書發文表示，民進黨最近好像找到了對付他的辦法，這一年中他已被告了6個官司，他贏了其中2件，其他都還在審理中。民進黨人打算祭出「訟海策略」，這樣就能用訴訟費、律師費拖垮他，他打贏也是輸，若運氣好一點他被重罰，民進黨更是賺到了。

楊植斗14日則在臉書發文表示，他早上與羅智強一起騎車運動，羅說他睡不太好，烏雲密布的天就像反映了他敗訴的心情，只有一個字：糟。然而從木柵沿岸一路騎到大稻埕後，羅突然開心的說：「騎個腳踏車，腦袋滿滿的靈感，民進黨真的是激發我的鬥志了。」

楊植斗指出，為了強力監督執政黨，羅智強身上揹了6個案子，光是龐大的訴訟費用及出庭的奔波，都足夠把人弄到心力交瘁，但羅始終有著「愈戰愈強」的志氣。官司的負累只讓他消沉一陣子，流過汗丶喝到最愛的可樂丶在早餐店陪貓玩，又會滿血復活準備下一步。楊並隨文刊出羅在藍天下倚靠著腳踏車、望向遠方的照片。

此文一出，網友紛紛回應：「看到羅智強敗訴還在藍天白雲下屹立不搖，這個精神與遭遇讓我忍不住流淚」、「很動人的照片」、「對國民黨還是只能說加油」、「加油！戰鬥藍再努力，也比不上內鬥藍被綠營作文章，你們的努力全煙消雲散，十分可惜」、「國民黨真的要夠硬的人出來，不能再給人看沒有了」。