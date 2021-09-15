已婚男星馬俊麟2019年跟同戲女星王瞳假戲真做，老婆梁敏婷憤怒po文，寫下「三人吃便當」文字痛揭丈夫出軌，並正式提出侵害配偶權告訴，期間馬俊麟被家庭接納並嘗試回歸演藝圈，王瞳則成為人妻，但直到2年後的現在，侵害配偶權案才庭外和解，傳最終賠償金額有百萬。

2年前馬俊麟嬌妻梁敏婷在社群po文，怒踢爆老公與王瞳之間有不正當關係，並宣告對王瞳提告求償，為此馬俊麟還與王瞳共同開記者會，聲淚俱下認關係有所逾越，兩人隨即遭停工處罰，之後馬俊麟重返老本行開班教畫畫，王瞳則是與不離不棄的男友艾成結婚，但官司一直沒個結局。

據《鏡週刊》報導，梁敏婷提告王瞳一事，2年後的現在終於要迎來結局，去年7月，法官安排雙方進行調解，但因沒共識，因此破局，到了今年又開了3次庭，直到上個月梁敏婷才改變心意，上個月接受和解並撤告，但當初正宮開出了400萬賠償金，實際上沒到這個數字，不過應也有近百萬。

據悉，梁敏婷對王瞳提告侵害配偶權，手上握有4大證據，包含被週刊拍到的馬俊麟與王瞳的照片，還有王瞳寫給馬俊麟的情書、兩人共用「evernote」軟體傳曖昧文字，甚至在馬俊麟車上發現疑似王瞳家的鑰匙，可說鐵證如山，給了梁敏婷開告的信心。

脩誠法律事務所何宗翰律師表示，對於侵害配偶權提賠償400萬，就這類官司經驗看來「宣示意味比較重」，實際上很難賠到這麼多錢，何律師更解釋，一般民眾在握有曖昧訊息但無性行為的證據下，求償20萬就很多了，但因王瞳是公眾人物，要考量的部分較多，之所以和解，很可能是如果判決出來，法院在判決書上寫出案情，馬俊麟與王瞳的事件細節就會曝光，或是正宮想保住婚姻，不想鬧大，可能因此兩造才用金錢解決，推測和解金額應有到百萬。