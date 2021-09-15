台南市政府結合績優社區舉辦的「社區治安研習觀摩」，吸引大批民眾參與。（洪榮志攝）

台南市政府結合績優社區舉辦的「社區治安研習觀摩」，不僅是每年推動社區治安工作的重大活動，也提供全市各社區齊聚一堂相互學習與交流的機會。鑑於疫情趨緩，榮獲今年內政部標竿治安社區、去年台南市績優社區的「雙冠王」南區文南社區，15日與市府共同在市議會國際會議廳辦理觀摩活動，吸引大批民眾參與。

會中，市長黃偉哲還頒獎表揚榮獲內政部2021年標竿治安社區的南區文南社區、南區金華社區，以及台南市2020年績優社區一般組：南區文南社區、北區振興社區、南區金華社區、北區正覺社區，成長組：東區東聖社區、北區華德社區等6個績優社區。

黃偉哲表示，要做好社區治安工作，需要社區與警察共同合作；一方面提高社區居民的安全意識與參與意願，另一方面也能有效凝聚社區的力量、發揮守望相助精神，讓社區居民協助警方打擊犯罪，創造優質的治安社區，進一步透過每個治安社區的串連，構成全方位的治安網絡，實現打造台南市成為「安全大台南」的願景。

承辦活動的文南社區，還結合慈濟表演「婦幼安全、反毒、反詐騙、反家暴」活動，並安排消防救災模擬演練，由消防人員提供專業解說，以及進行消防器材體驗與火場逃生教學、住宅火災警報器操作與推廣，讓參與民眾實際操作。