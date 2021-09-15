今天在大聯盟場上洋基以7：2戰勝金鶯，取得二連勝，因為藍鳥同時也敗給光芒，兩隊戰績同為81勝64敗，暫居美聯東區第二，而紅襪與水手的比賽若贏球則能再要回領先位置(截至目前81勝65敗)，可見洋基有輸不得的壓力，畢竟前面一波7連敗實在太傷，最近面對弱旅金鶯得要好好進補。

Cole continues collecting Ks 🔥 pic.twitter.com/r9aA2zi1CC — New York Yankees (@Yankees) September 15 2021

這場比賽洋基展現出背水一戰的氣勢，並派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)先發，他因為剛傷癒復出，僅投了5局，被敲4安打僅失1分，送出7次三振和3次保送，自責分率2.75，最後也成功拿下本季第15勝。而打線部份則是靠著13安和6轟徹底擊垮對手。

洋基今天除了賈登納(Brett Gardner)、韋德(Tyler Wade)，其他人都有貢獻安打，其中以賈吉(Aaron Judge)和史坦頓(Giancarlo Stanton)最出色，他們合力貢獻了4分打點，是本場比賽的致勝功臣。比賽首局賈吉就用2分炮開場，累積本季第34轟，近況相當火熱。

第3局洋基再補上3分，史坦頓和渥特(Luke Voit)各轟一支全壘打，史坦頓一樣揮出2分炮，渥特則是陽春炮，將比數拉開到5：0領先，金鶯先發威爾斯(Alexander Wells)投完4局被換下場，被敲7安失5分，自責分率高達7.76，相當慘烈，最後吞下敗投。

金鶯5局下靠曼卡索(Ryan Mountcastle)的二壘安打討回1分，不過到了最後8、9局洋基再次上演煙火秀，最近狀況回溫的重炮賈羅(Joey Gallo)8局敲出一支右外野陽春炮，本季34轟達陣，追平隊友賈吉，9局輪到勒瑪修(DJ LeMahieu)開轟，比數來到7：1，今天洋基所有得分都是靠全壘打。

最後9局下半洋基派出羅馬諾(Sal Romano)收尾，不過他在2好2壞時遭古提艾瑞斯(Kelvin Gutierrez)狙擊痛失1分，這時壘上還有跑者，洋基教練團眼看情況不對，緊急換上終結者查普曼(Aroldis Chapman)上陣，而他繳出好表現，0.2局送出2K成功關門，幫洋基拿下重要的勝利，他目前自責分率是3.65。