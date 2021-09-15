大陸國家統計局今（15）日發布的2021年8月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計資料。資料顯示，各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月漲幅回落或繼續下降。

資料顯示，各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月漲幅回落或繼續下降。8月，一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.3％，漲幅比上月回落0.1個百分點。一線城市二手住宅銷售價格月漲0.2％，漲幅比上月回落0.2個百分點。

8月二線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.2％，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格由上月的月漲0.2％轉為持平。

三線城市新建商品住宅銷售價格月比由上月上漲0.2％轉為持平；二手住宅銷售價格月降0.1％，連續兩個月下降。據海報新聞分析，隨著信貸等政策持續發揮效應，加上淡季效應，三線城市的房市成交進一步降溫，房價漲幅收窄。

34個城市下跌，最大跌幅增加。8月二手房價格月比下跌的城市有34個，比前期增加7個。

可以看出，在調控不斷升級加碼的背後，房市不斷降溫，市場情緒也發生轉變。雖然從下跌城市來看，主要是三、四線城市。但一些二線城市上漲動力也在減弱，比如杭州只上漲0.2％，漲幅比7月減少0.3個百分點。合肥、武漢出現停漲。