中秋連假國1彰化至員林路段易塞車，今年剛好路肩又正在施工，無法開放，今年可能更塞；高速公路局15日表示，請民眾中秋連假時改走台61線。

高公局表示，國道1號中部彰化至員林路段於連假尖峰時段易壅塞，原本透過開放路肩方式紓緩；為進一步改善，刻正辦理「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」，提供外側1個輔助車道，故暫時封閉該路段外路肩施工。

因此今年中秋節連假期間，國1彰化至員林路段將無法開放路肩，預判將比過去連假更塞，高公局將加強匝道儀控管制，並再次呼籲用路人於尖峰時段改走台61線西濱快速公路，以避開壅塞。

高公局業針對國道易壅塞路段，規劃了4條國道長途及7條地區短途替代道路，建議用路人可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外；並建議住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道塞車時段不用等。

另本次中秋連假入口匝道封閉管制措施，國5於9月18至19日，每日0至12時封閉石碇、坪林南向入口；西部國道於9月18至19日全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，9月20至21日全日封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、每日7至19時則封閉國1虎尾北向入口。