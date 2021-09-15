大陸藝人趙薇於上月底突然被多個影視平台下架所有參與舊作品，包括《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、《虎媽貓爸》、《京華煙雲》等，更傳出被當局列為「劣跡藝人」，周二（14日），有網民發現趙薇出現在安徽蕪湖，也就是她的老家，「消失」20天的趙薇終於現身。

從網友發布的照片顯示，當天趙薇臉上笑容滿面，身穿紫色長袖，搭配綠色五分褲，頭戴編織帽，打扮隨性。她身後的背景是中國移動營業廳，座位上寫著「政企客戶部」，業務辦理完畢後趙薇與工作人員合影留念，其身後有一位身穿保安服的中年男人。