蘋果iPhone 13系列登場，3C達人Tim哥指出，除了「瀏海」縮小、A15晶片、續航力、電影級模式等規格外，售價不升反降讓他「最有感」；而iPad Mini速度快、大小適中，也讓不少果粉喊買。

蘋果秋季發表會在台灣時間15日凌晨1時登場，發表會除了揭曉iPhone 13系列外，iPad、iPad Mini、Apple Watch 7等新品也一同亮相。

盤點發表會亮點，3C達人Tim哥對中央社記者表示，蘋果在iPhone 13系列延續價格親民策略，讓他「最有感」。除了最貴版本iPhone 13 Pro Max 1TB的價格來到新台幣5萬4400元，遠低於先前傳言的6、7萬元外，整體iPhone 13多數機款定價都比前一代機款降價1000元，有的機款甚至「容量升級還降價」。

iPhone 13及iPhone 13 Mini容量有128GB、256GB、512GB供選擇，已無64GB的選項。價格部分以容量最小的128GB版本來看，iPhone 13價格為2萬5900元，iPhone 13 Mini為2萬2900元，也是iPhone 13系列產品的最低價格。

iPhone 13 Pro系列容量有128GB、256GB、512GB及新出現的1TB版本。以最小容量128GB來看，這次價格iPhone 13 Pro為3萬2900元、iPhone 13 Pro Max為3萬6900元。

他進一步說，iPhone 13系列的親民售價，預料可掀起iPhone 11以前機種的果粉換機潮，不會比iPhone 12賣得差，而且蘋果已取消iPhone 12 Pro的銷售，意味著高階用戶會直接購買iPhone 13 Pro，而iPhone 12降價後也可望吸引一些買盤。

除此之外，Tim哥指出，iPhone 13系列的亮點還包括螢幕「瀏海」區塊較以往縮小了20%，並標榜搭載「全世界最快的智慧型手機晶片」A15晶片，以及iPhone歷來最持久的電池續航力；其中，iPhone 13 Pro Max 電池續航力最長可增加2.5小時，iPhone 13 Pro電池續航力最長可增加1.5小時。

他說，iPhone 13系列支援「電影級」模式，是唯一能在拍攝後編輯景深效果的智慧型手機，且廣角、望遠或原深感測相機都能以電影級模式拍攝。

而iPhone 13 Pro系列的相機系統迎來歷來最大升級，每一個相機都具備夜間模式，過去被詬病的超廣角也升級，且顯示器具備ProMotion自動適應更新頻率技術，更新頻率可在每秒10到120次之間自動調整。

Tim哥也表示，iPad系列的發布被許多網友認為是此次發表會的「最大亮點」，其中，全新的iPad mini 搭載8.3吋螢幕與A15處理器，支援5G、Apple Pencil，最小容量為64GB，顏色有紫色、粉色、星光及太空灰，「很多人想買來打遊戲」，推估可憑藉著速度快、大小適中等有感創造高銷量。（編輯：張良知）1100915