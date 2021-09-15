【旅遊經 編輯部報導】

臺北玫瑰園是台北賞玫瑰最具規模的景點，超過700種5000株來自世界各地的珍貴品種玫瑰，每每走入玫瑰園您是否因為走過、看過，卻沒「聽」過，而有走馬看花之感，面對花兒，您想當一位解花語之人嗎？為了服務更多遊園民眾，公園處精挑細選園區內80種極具特色並富有故事性的品種，建置中英文語音及文字導覽資料庫，只要使用手機掃描品種介紹插牌上的QR碼，就能連結到公園處官網的「臺北玫瑰園語音導覽」，獲得品種導覽語音及文字介紹。

臺北玫瑰園有超過5000株約700種，來自世界各地的珍貴品種玫瑰，在2021臺北玫瑰展舉辦期間，玫瑰園志工團隊提供免費導覽服務，提供植株種植相關知識及講述有趣的玫瑰故事，每場次均吸引不少賞花民眾報名參加，獲得極高的評價。

透過掃瞄牌上QR碼，可當一位解花語之人

透過掃瞄牌上QR碼，可當一位解花語之人

透過掃瞄牌上QR碼，可當一位解花語之人

台北市政府公園處表示，目前已完成33個品種插牌，由於品種區正進行第二期整建工程，為避免工程施作期間造成插牌毀損，剩餘部分將於工程完工後，進行後續插牌佈置。目前在花海區、育種家區及五彩玫瑰區已有47種玫瑰的語音介紹，民眾前往新生公園賞玫瑰之際，利用QR碼來增加一場知識美的小旅行。

新北市公園處圓山公園管理所主住蘇新富表示，臺北玫瑰園已經是北市指標性賞花熱點，疫情微解封後，吸引更多民眾入園賞花，最新的玫瑰園花況也會在臺北玫瑰園官方臉書即時發布。民眾在賞花之際，不是只有匆匆的走馬看花，而是能獲得實用的玫瑰養護技巧及了解各式玫瑰的趣聞軼事，並讓國際旅客亦能無語言障礙查詢花種介紹，因此特別建置中英文語音導覽系統。即使民眾未申請專人導覽，只需手機掃瞄插牌上的QR碼，就享有行動導覽服務，提升賞花的旅遊深度。除了親臨園區用手機掃描植物插牌QR碼外，公園處亦提供語音導覽網路連結，民眾可從公園處官網點選「業務資訊」項下「臺北玫瑰園語音導覽」，即能了解園區內指標性80種玫瑰品種的介紹。

圖片：新北市公園處提供