全球受到新冠肺炎疫情的影響，為了能夠早日回歸過去正常的「無罩生活」，不少國家紛紛推廣施打疫苗，讓民眾體內出現抗體，降低重症的機會，但也有人反而因為打了疫苗而出現副作用。美國「饒舌女帝」妮姬米娜（Nicki Minaj）日前便發文透露，自己的表弟因打疫苗產生的副作用而遭到未婚妻退婚，也讓她至今都沒有接種疫苗，引起網友熱烈討論。

美國一年一度的時尚盛宴「2021 Met Gala」（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴），於紐約時間9月13日盛大展開，現場聚集不少大咖明星，而幾乎年年出席活動，並擔任紅毯嘉賓的妮姬米娜，今年卻不見人影，讓粉絲們相當納悶，紛紛到她的個人社群平台上詢問。對此，妮姬米娜也在推特上公開未出席的真實原因。

妮姬米娜在推特的貼文中解釋，由於主辦單位要求每位出席的嘉賓及藝人必須接種過新冠肺炎疫苗，但她卻至今都還沒有打，目前也還沒有接種的打算，因此放棄了今年的活動。

另外，妮姬米娜也透露始終不願施打的真正原因。她表示，因看到自己的表弟打了疫苗後產生副作用，使他不僅陽痿，睪丸還變得十分腫大，讓原本即將與他結婚的未婚妻，因擔心未來的性生活無法被滿足而取消婚禮；加上目前妮姬米娜還在哺乳，擔心施打疫苗後會對孩子產生影響，因此還在觀察及猶豫，也非常小心自己不要染疫。

妮姬米娜在貼文中也提到，很多國家都祭出不打疫苗就不能入境的政策，因此為了養家餬口她應該也會接種疫苗，才能出國繼續表演，維持她熱愛的工作。

不過，妮姬米娜沒想到，貼文一出後便造成網友熱烈討論並登上新聞版面，讓她再次PO文表示收到表弟的簡訊，要求妮姬米娜打電話給他，妮姬米娜只好趕緊要求粉絲替她隱瞞，「如果他在新聞上看到這件事，都是你們的錯！因為這本來是一個秘密，現在不管他聽到什麼，都不是我說的，OK？」搞笑又可愛的舉動，讓粉絲們全笑翻。