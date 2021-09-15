出道42年的金鐘視帝龍劭華，昨(14日)晚間被發現昏迷於85大樓日租套房，緊急送醫宣告不治，享壽68歲，噩耗震撼演藝圈，不少星友紛紛發文悼念，其中59歲女星狄鶯因為使用自製火辣長輩圖，讓部分網友覺得不妥，希望能下架。

狄鶯15日早上透過臉書粉專上傳一張長輩圖，寫下：「抱歉今日為前輩龍劭華哀悼1日一路好走」，左右兩邊則寫著：「人生路其實很短，學會放下」，對龍劭華的驟逝深感惋惜，只不過照片中，狄鶯穿著黑色深V合身短褲套裝，不只胸前開深V，還呈現「下衣失蹤」的模樣，露出一雙踩著恨天高高跟鞋的修長美腿，引起部份網友不滿，留言：「真的有心哀悼，請將照片拿掉」、「圖文好像不搭嘎」、「適合嗎？」還諷狄鶯「褲子也很短」。不過，直到截稿前狄鶯都未針對此事有任何動作。

狄鶯雖然年過半百，但外型保養得宜，依舊很性感、美麗，近日她迷上自製長輩圖，不僅在社群平台狂PO，還會傳到通訊軟體，讓兒子孫安佐有點崩潰，特地發文詢問：「我媽現在每天都在弄這個，你們爸媽也會嗎？」他也被發現面對狄鶯的長輩圖攻勢，都選擇已讀不回，一次都沒有回應。