「宅神」朱學恒13日跨海送花給駐德代表謝志偉，並用德文寫上「爾俸爾祿」、「民膏民脂」、「下民易虐」、「上天難欺」，希望謝志偉能謹記在心。對此，國民黨立委李德維直呼「糟蹋了鮮花好嗎！」譴責朱學恆送花給謝志偉，並送給謝志偉另外16個字，要他好好反省。

朱學恆隔海送了四個花籃給駐德代表謝志偉，上面寫著翻成德文的「爾俸爾祿，民脂民膏，下民易虐，上天難欺」，李德維今（15）日在臉書表示，「結果可把塔綠斑氣到發抖了，反嗆朱學恆無知，還扯到什麼謝志偉德文很好之類的語無倫次。」

李德維說，在他看來，用這四句話提醒謝志偉，真的再合適不過，因謝志偉真的該好好想想，自己憑什麼領這百姓血汗而來的高薪俸祿；再怎麼說，駐日代表謝長廷、駐美代表蕭美琴都取得了疫苗，就駐德代表尸位素餐，待在德國五年了，只有兩串香蕉。

至於「下民易虐」，李德維指出，「綜藝教母」小燕姐發文幫百姓請命要疫苗，卻遭來謝志偉隔海發文攻擊，不知道他是不是吃飽撐著，又或者是反正一事無成、百無聊賴；而「上天難欺」，猶記得8月底高端疫苗開打前，謝志偉自己打過兩劑AZ了，卻發文鬼扯硬挺高端，還口沒遮攔，說什麼藍白陣營都會氣出人命來，結果高端開打隔天就不幸發生接種者猝逝，輿論壓力來了，謝志偉才自己摸摸鼻子，閉嘴刪文。李德維痛批，欺騙百姓成習慣，騙到自己都信了，老天爺也不買帳。

文末，李德維寫下16字：「人必自重，而後人重，人必自辱，而後人辱」，要送給謝志偉，希望他能好好反省。